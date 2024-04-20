Beyşehir'de çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hamidiye Mahallesi, Orhan Özgür Caddesi'nde 5 katlı bir apartmanın üst katında yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kısa sürede geldiği adreste, dumanların yükseldiği daireye girdi. Evde kimsenin olmadığı yerde alevlere müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı.

Yapılan incelemede yangının, yıldırım düşmesinden kaynaklandığı belirtildi.