Konya Seydişehir'de Vatandaşlar Yağmur Duasına Çıktı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kış aylarının kurak geçmesi nedeniyle vatandaşlar yağmur duasına çıktı.

Kızılca Mahallesi Muhtarı Mustafa Yılmaz'ın öncülüğünde mahalle sakinleri kılınan öğle namazının ardından yağmur duası yaptı.

Muhtar Yılmaz, ekin ve mahsullerin şu an için iyi durumda olduğunu ancak yağmura ihtiyacı bulunduğunu kaydetti.

Kızılca mahallesinde yapılan yağmur duasına Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, sivil toplum kuruluşları başkanları ve mahalle sakinleri katıldı???????.