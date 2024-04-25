Öğrencisine taciz iddiasıyla tutuklanan öğretmen kim? Olay ne, nerede oldu?

KONYA'da bir lisede görevli coğrafya öğretmeni M.K. (55), öğrencisi S.D.'ye (14) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı. Öğrencisine taciz iddiasıyla tutuklanan öğretmen kim? Olay nerede oldu?

TACİZ İDDİASIYLA TUTUKLANAN ÖĞRETMEN KİM?

M.K., öğrencisi S.D.'yi erkek arkadaşıyla uygunsuz bir şekilde görüp, uyarmasından sonra erkek arkadaşının yönlendirmesiyle kendisine iftira attıklarını savundu. M.K. savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü de müfettiş görevlendirip soruşturma başlatırken, M.K. da açığa aldı.

OLAY NE?

KONYA'da bir lisede görevli coğrafya öğretmeni M.K. (55), öğrencisi S.D.'ye (14) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı. S.D.'nin annesi N.D. "Bir defasında, 'Bende aynı tarafa gidiyorum' diye eve bırakmış ve kızımı öpmeye çalışmış. Kızım uzak durmaya çalışınca da cinsel mesajlar göndermiş. Okulda da el hareketiyle cinsel istismarda bulununca, kızım durumu bize söyledi. Biz gerekeni yapıp, savcılığa ve okul idaresine şikayette bulunduk'' dedi.

Kentte bir lisede öğrenim gören 9'uncu sınıf öğrencisi S.D., 18 Nisan günü ailesine, öğretmeni M.K.'nin ocak ayından itibaren kendisine 'WhatsApp' ve sosyal medya üzerinden mesajlar gönderdiğini, özellikle son bir aydır da mesajların cinsel içerikli olduğunu, daha önce aracıyla eve bırakırken öpmeye çalıştığını ve en son da okulda merdivenlerde elle tacizde bulunduğunu iddia etti. Bunun üzerine ailesi, öğretmen M.K. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

S.D., öğretmeni M.K.'nin, kendisinin haberi olmadan sıranın üstünde duran kalemliğine bin TL ile ceketinin cebine içinde gümüş kolye, küpe ve yüzük bulunun takı seti kutusu koyduğunu, durumu fark ettikten sonra da her iki hediyeyi de iade ettiğini söyledi. Öğretmeni M.K.'nin, kendisini erkek öğrencilerin yanında gördüğünde kızıp tepki gösterdiğini belirten S.D., daha önce arabasıyla eve bırakınken M.K.'nin öpmeye çalıştığını, son olarak da okulda merdivenlerde arkadaşıyla sohbet ederken, yanından geçerken eliyle dokunduğunu iddia etti.