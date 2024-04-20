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İHH İnsani Yardım Vakfı, Özgürlük Filosu ile Gazze'ye Yardım Gönderdi

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İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından düzenlenen kampanya kapsamında toplanan yardım malzemeleriyle yüklü 6 tır, Konya'dan Gazze'ye uğurlandı. Yardımlar, Gazze'deki halkın sıkıntılarının bir nebze de olsa giderilmesi amacıyla gönderildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından, "Özgürlük Filosu Yeniden Yola Çıkıyor" kampanyası kapsamında toplanan gıda ve ilk yardım malzemeleri yüklü 6 tır, Konya'dan Gazze'ye uğurlandı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Konya Şube Başkanı Hasan Hüseyin Uysal, Mevlana Kültür Merkezi önünde düzenlenen uğurlama töreninde, tırların Uluslararası Özgürlük filosuyla Gazze'ye gönderilmek üzere yola çıkacağını söyledi.

Yardımların Ribat İnsani Yardım Derneği ve Darü'l-İhya Derneği'nin destekleriyle temin edildiğini ifade eden Uysal, insani yardım malzemesinden oluşan 6 tırın, Gazze'de halkın sıkıntılarının bir nebze de olsa giderilmesi amacıyla gönderildiğini vurguladı.

Uysal, 7 Ekim'den bu taraf ayni ve nakdi yardımları Gazze'ye ulaştırmaya çalıştıklarını ifade ederek, kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.

Tırlarda ilk yardım, gıda, battaniye ve temizlik malzemeleri bulunuyor.

Konuşmaların ardından tırlar, dualarla uğurlandı.

Uğurlama törenine, AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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