Beyşehir Gölü Kenarındaki Hububat Ekili Araziler İçin Yağmur Duası Yapıldı

Beyşehir Gölü kenarındaki hububat ekili araziler için yağmur duası yapıldı

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde ekili hububat alanları için yağmur beklentisi içerisinde olan çiftçiler, beklenen yağışlar yetersiz kalınca rahmet dilemek için yağmur duasına çıkmaya başladı.

Beyşehir'de, Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü kenarında olmasına rağmen kuru tarımın yapıldığı bölgede, ekili alanları için beklenen yağmurlar düşmeyince Sadıkhacı Mahallesi sakinleri yerleşim merkezinde yağmur duası için buluştu. Mahalle meydanında hayır için danalar kesildi, kazanlar kurularak yörenin meşhur etli pilavı odun ateşinde pişirildi. Sadıkhacı Mahallesi Muhtarlığı öncülüğünde mahalle sakinlerinin de verdiği desteklerle Sadıkhacı Eyüp Sultan Camisinde öğlen namazında bir araya gelen çiftçiler ve vatandaşlar İlçe Müftüsü Veysel Kükrek'in yaptırdığı yağmur duasında ellerini semaya açarak yağış dileğinde bulundu. Duanın ardından vatandaşlara ve davetlilere etli pilav yemeği ikramında bulunuldu.

Sadıkhacı Mahallesi Muhtarı Nuh Kar, yerleşim merkezinin tarımda önde gelen Beyşehir'in en büyük ve bereketli topraklarına sahip kırsal mahallelerinden birisi olduğunu vurgulayarak, bu yıl ektikleri hububat ürünlerinde pas hastalığının görüldüğünü belirtti. Ekin ve mahsullerin şu an için iyi durumda olduğunu ancak acil rahmete ihtiyacı bulunduğunu vurgulayan Kar, "Onun için duaya çıktık. Rahmetsizlikten dolayı olan bir hastalık bu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün de bilgisi var. Arpalarımızda bir duraklama var, gelişme yok. Bazıları güzel ama bazılarında da sararma var" dedi.

Sadıkhacı Mahallesi'nde her yıl bu mevsimde geleneksel olarak yağmur duası programlarını düzenlediklerini de anlatan Kar, "Duygularımız büyük. Bu, büyüklerimizden gelen bir gelenek, yağmur duası. Cenab-ı Allah yağmur verirse şükür duası, vermezse yağmur duası niyetine yapıyoruz bu programları. Büyüklerimizden gördüğümüz bir gelenek. Allah'ım inşallah bereketini verir, çoluğumuzun çocuğumuzun, ailelerimizin yüzünü güldürür, bereketini verir. Bizim dileğimiz ve temennimiz bu. Bu niyetlerle yola çıktık. Allah'ım inşallah bizleri mahcup etmez, bütün katılan misafirlerimize, emeği geçen gençlerimize, Sadıkhacı halkına, elini taşın altına koyan hepsine teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Muhtar Kar, yerleşim merkezinde geçmişten gelen "çakıl duası" adını verdikleri bir dualarının olduğunu da anlatırken, "70 bin çakıl tek tek okunarak, tek tek sayılarak, okunarak dualarla akan suya dökülerek bu çakıllarımızı okuttuk. Allah razı olsun, suya döktük ve işte gördüğünüz gibi kazanlar kaynıyor, danaları kestik. Allah kabul etsin, kazanları kurduk. Allah bereketini artırsın. 6-7 bin kişiye hitap eden bir etli pilav ikram ediyoruz. Allah'ım dualarımızı kabul etsin" diye konuştu.