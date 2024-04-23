23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Akşehir'de Kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen programla kutlandı.

Akşehir Yıldırım Bayezid İlkokulu okul bahçesinde gerçekleştirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programına yoğun ilgi oldu. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü A. Barbaros Topaloğlu yaptı. 23 Nisan ile ilgili şiir ve resim yarışmalarında ödül alan öğrencilere ödülleri ilçe protokolü tarafından verildi. Programda şiirler okundu, çeşitli gösteriler yapıldı, Akşehir düğün gelenekleri ile hazırlanmış halk oyunu gösterileri izleyicilere sergilendi. - KONYA