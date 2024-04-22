Konya'da Ahşap Ürünleri Üreten Fabrikada Yangın Çıktı

Konya'da, ahşap ürünleri üreten bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, fabrikada maddi hasar oluştu.

Yangın, saat 00.15 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacıyusufmescit Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi üzerinde bulunan ahşap ürünleri üreten bir fabrikada çıktı. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın üretim malzeme bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri fabrika içerisinde çıkan yangına müdahale etti. Yangın, yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürülürken, fabrikada maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılırken, tahkikat başlatıldı. - KONYA