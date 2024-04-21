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Türk Yıldızları, Konya'da öğrencilere özel gösteri yaptı

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Türk Yıldızları Akrobasi Timi, Konya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencilerine özel gösteri yaptı. Yaklaşık 100 öğrenci, Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşunu coşkuyla izledi.

Haber: MELİS YILDIRIM / Kamera: EYLEM LADİN DEĞER

(KONYA)- Türk Yıldızları Akrobasi Timi, Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nı ziyaret eden ilkokul ve ortaokul öğrencilerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında özel gösteri yaptı.

Konya Karatay İzzet Bezirci İlkokulu ve Ulubatlı Hasan İmam Hatip Ortaokulu'ndan yaklaşık 100 öğrenci Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na gelerek Türk Yıldızları Akrobasi Timi'ni ziyaret etti. Türk Yıldızları Akrobasi Timi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında gösteri uçuşu yaptı.

Üs Komutanlığı' na gelen çocuklara önce gösteri hakkında bilgi verildi. Ardından öğrenciler, Türk Yıldızları Akrobasi Timi'ne ait beş NF-5/2000 tipi uçakla yapılan uçuşu izlemek için pist kenarına götürüldü. Öğrenciler, 1 saatlik gösteriyi coşkuyla izledi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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