Konya Sanayi Odası 50. Yılını Kutladı

Konya Sanayi Odası'nın (KSO) Nisan ayı meclis toplantısında, odanın kuruluşunun 50. yılı kutlandı. Meclis toplantısında konuşan KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya olarak gelecek dönemde Marmara Bölgesi'ndeki yüksek katma değer içeren stratejik yatırımlara talip olduklarını vurgularken, meclis toplantısına konuk olan TEPAV Direktörü Prof. Dr. Güven Sak da, "Konya, İstanbul'dan kayacak yatırımlar için ideal bir aday" dedi.

25 Nisan 1974 yılında kurulan Konya Sanayi Odası'nın Nisan Ayı Meclis Toplantısı, odanın kuruluşunun 50. yılına özel olarak gerçekleştirildi. Toplantıda, Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, Meclis Başkanı Memiş Kütükcü, meclis ve meslek komitesi üyelerinin katılımı ile 50. yıl pastası kesildi. Meclis toplantısında konuşan Konya Sanayi Odası Bakanı Mustafa Büyükeğen, 50 yıl önce, 8 meslek komitesi ve 165 sanayici ile kurulan KSO'nun, bugün 24 meslek komitesinde 2 bin 345 üye sayısına ulaştığını vurguladı. Konya Sanayi Odası'nın sanayicilere kurumsal hizmet üretme kapasitesinin ve üye yapısının her geçen gün gelişmeye devam ettiğini belirten Büyükeğen, "Sektörlerimiz ile ilgili yaptığımız çalışmalar, bölgemizin AR-GE inovasyon kapasitesini artırmaya odaklanan Innopark Teknoloji Geliştirme Bölgemiz, Enerji Verimliliği Etüt Merkezimiz, Ahitürk Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezimiz, kümelenme faaliyetlerimiz ve diğer projelerimiz ile şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasına destek veriyoruz. Bu çalışmalarımızın hepsi birbirinden kıymetli. Bu projelere emek veren tüm sanayicilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah 50. yılımızı tüm üyelerimizin katılımı ile düzenleyeceğimiz bir Konya Sanayi Gecesi ile de kutlayacağız" şeklinde konuştu.

Başkan Büyükeğen, Konya Sanayi Odası'nın kuruluşundan bu yana hizmet eden meslek komitesi ve meclis üyelerine, meclis başkanlarına, yönetim kurulu başkanlarına, üyelerine ve profesyonel çalışanlara teşekkür ederken, ahirete irtihal edenlere de Allah'tan rahmet diledi.

Konya, Marmara Bölgesi'ndeki yüksek katma değerli yatırımlara talip

Konuşmasında, Konya'nın yeni dönemde Marmara bölgesindeki yüksek katma değer içeren stratejik yatırımlara talip olduğunu vurgulayan Başkan Büyükeğen, şöyle devam etti: "Ülkemizde olası İstanbul merkezli Marmara Depremi, büyük can kayıplarına sebep olacağı gibi, ülkemizin ekonomi güvenliğini de tehdit edecek bir boyuta ulaşma potansiyeline sahip. Biz Konya Sanayi Odası olarak her zaman, bu riskin dağıtılması gerektiğini savunarak, Konya'nın Marmara Bölgesi'ne alternatif bir sanayi şehri olduğunu ifade ettik ve büyük ölçekli, özellikle de yüksek katma değer içeren stratejik yatırımlara talip olduk. TEPAV ile yaptığımız 'Konya İçin Yeni Bir Kalkınma Stratejisi' başlıklı çalışmamız, bu iddiamıza ışık tutacak. Bu çalışma sadece avantajlarımızı ve güçlü kaslarımızı değil, aynı zamanda geliştirmemiz gereken alanları da içeriyor."

Konya, İstanbul'dan kayacak yatırımlar için ideal bir aday

Meclis toplantısına konuk olan Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Direktörü Prof. Dr. Güven Sak da, "21 Yüzyılda Türkiye ve Konya'nın Fırsatları" başlıklı bir sunum yaparak, önümüzdeki dönemin fırsatlarını değerlendirdi. Orta ve yüksek beceri gerektiren sektörlerin Konya'nın ihracatındaki payının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunun altını çizen Sak, Konya'nın İstanbul'dan kayacak yatırımlar için ideal bir aday olduğunu ifade etti. Sak, "Konya, 219 rekabetçi sektörle Türkiye'nin en fazla rekabetçi sektöre sahip 8. ili. 83 rekabetçi imalat sektörüyle de Türkiye'de 6. sırada. Bölge son 30 yıldır önemli gelişme kaydetti. Ayrıca Konya, katma değeri yüksek bir ihracat sepetine sahip. Makine sektörü ve motorlu kara taşıtı ihracatı Konya'nın toplam ihracatının neredeyse yarısını oluşturuyor. Dolayısıyla Konya ve Konya-Ankara bölgesi İstanbul'dan kayacak yatırımlar için ideal adaylar" dedi.

Sunumunda yeni dönemde Konya'nın ve Orta Anadolu Bölgesi'nin yeni sanayi bölgesi olma kabiliyeti olduğunu vurgulayan Sak, şunları ifade etti: "İstanbul'daki şirketler yer arayış sürecine girdi. Konya ile birlikte Ankara'ya bakınca, İstanbul'la benzerlikler dikkat çekiyor. Konya'nın katma değeri yüksek ihracat sepetine sahip olması, Konya'nın avantajını gösteriyor."

Sunumunda yeşil dönüşüm sürecine de değinen Sak, Türkiye'nin sürecin dışında kalma şansı olmadığını sözlerine ekledi. - KONYA