Kazım Kurt'tan Basın İlan Kurumuna iade-i ziyaret
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Kazım Kurt'tan Basın İlan Kurumuna iade-i ziyaret

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Basın İlan Kurumu Eskişehir Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Kazım Kurt'tan Basın İlan Kurumuna iade-i ziyaret
26.08.2020 12:16 | Son Güncelleme: 26.08.2020 12:43

Basın İlan Kurumu Eskişehir Şube Müdürü Arda Aşkın ile bir araya gelen Başkan Kurt, Aşkın'a çalışmalarında başarılar diledi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Basın İlan Kurumu Eskişehir Şube Müdürlüğü'ne iade-i ziyarette bulundu. Basın İlan Kurumu Eskişehir Şube Müdürlüğü görevine yeni atanan Arda Aşkın ile bir araya gelen Başkan Kurt, Aşkın'a hayırlı olsun dileklerini iletti. Eskişehir'de güçlü bir yerel basın olduğunu söyleyen Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nin her zaman basın emekçilerinin en büyük destekçilerinden biri olduğunu kaydetti. Bu desteğin devam edeceğini ifade eden Başkan Kurt, Aşkın'a çalışmalarında başarılar diledi.

İyi niyet dilekleri için Başkan Kurt'a teşekkürlerini ileten Aşkın,Başkan Kurt'a desteği ve ziyareti için teşekkür etti. Aşkın, Eskişehir'e en iyi hizmeti verebilmek için tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde çalışacaklarını söyledi.

Kaynak: Bültenler

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