Eskişehir'de Filistin'e destek yürüyüşünde bayrak kavgası
Eskişehir'de yapılan Filistin'e destek yürüyüşünde bir kişinin elindeki Kelime-i Tevhid yazılı bayrağı zorla almaya çalışan zanlı tutuklandı.
Eskişehir'de, Filistin'e destek yürüyüşünün ardından bir kişinin elindeki Kelime-i Tevhid yazılı bayrağı zorla almak istediği iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.
Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesi'nde 22 Nisan'da yapılan Filistin'e destek yürüyüşünün ardından Y.U'nun elinde bulunan Kelime-i Tevhid yazılı bayrağı zorla alınmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis tarafından yakalanan H.K.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen H.K.T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "nitelikli yağmaya teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı.