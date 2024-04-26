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Eskişehir'de Filistin'e destek yürüyüşünde bayrak kavgası

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Eskişehir'de yapılan Filistin'e destek yürüyüşünde bir kişinin elindeki Kelime-i Tevhid yazılı bayrağı zorla almaya çalışan zanlı tutuklandı.

Eskişehir'de, Filistin'e destek yürüyüşünün ardından bir kişinin elindeki Kelime-i Tevhid yazılı bayrağı zorla almak istediği iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesi'nde 22 Nisan'da yapılan Filistin'e destek yürüyüşünün ardından Y.U'nun elinde bulunan Kelime-i Tevhid yazılı bayrağı zorla alınmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis tarafından yakalanan H.K.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen H.K.T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "nitelikli yağmaya teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Eskişehir Filistin Suç Hukuk Politika Güncel Haberler

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