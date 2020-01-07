Kasım Süleymani'nin cenazesinde büyük izdiham! Hayatını kaybedenler var

07.01.2020 12:28 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:40

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatının ardından 3 Ocak günü öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin cenazesi memleketi Kirman'a ulaştı. Cenazede çıkan izdiham nedeniyle hayatını kaybedenlerin olduğu bildirildi. İzdihamda 35 kişi hayatını kaybederken 48 kişi de yaralandı.

İranlı komutanın naaşı, Kum kentinde yas tutan milyonlarca İranlının ağıtları arasında defnedilecek.

MEYDANLAR DOLDU

Bugün defnedilecek olan Süleymani için yine çok yoğun bir kalabalığın erken saatlerden itibaren sokak ve meydanları doldurduğu görüldü.

İRAN TARİHİNDE BİR İLK: KIRMIZI BAYRAK ÇEKİLDİ

İran'ın Kum kenti yakınlarındaki Cemkeran'da el-Kaim Camii kubbesine ABD'nin saldırısı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için kırmızı bayrak çekildi.