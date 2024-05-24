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İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybedenler için cenaze töreni düzenlendi

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile aynı helikopter kazasında hayatını kaybeden Doğu Azerbaycan Valisi Malik Rahmeti ve Cumhurbaşkanı'nı koruma komutanı General Mehdi Musevi için cenaze töreni yapıldı. Rahmeti'nin cenazesi Merağa'da, Musevi'nin cenazesi ise Rey'de defnedilecek.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile aynı helikopter kazasında hayatını kaybeden Doğu Azerbaycan Valisi Malik Rahmeti ve Cumhurbaşkanı'nı koruma komutanı General Mehdi Musevi için cenaze töreni yapıldı.

Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Merağa kentinde Rahmeti için düzenlenen törene binlerce kişi katıldı. Halk ve üst düzey yetkililer slogan ve dualarla korteje eşlik etti.

Tören sonrası Rahmeti'nin cenazesi doğum yeri olan Merağa'da defnedilecek.

Bir diğer tören, General Musevi için Tahran'ın güneyindeki Rey şehrinde düzenlendi.

İmam Hüseyin Mücteba Camii'nde düzenlenen törende Musevi'yi anma konuşmalarının ardından naaş, cenaze arabasına konuldu.

Binlerce kişinin katıldığı törende ilahi ve ağıtlar okundu. General Musevi'nin cenazesi Rey'de toprağa verilecek.

Kaynak: AA / Güncel

İbrahim Reisi Azerbaycan Helikopter Musevi İran Dünya Güncel Haberler

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