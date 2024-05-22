Erzurum'da İranlı iş insanları ile ticari ilişkilerin geliştirilmesi için görüşme yapıldı

Erzurum'da İranlı iş insanları ile Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) yönetim kurulu üyeleri, ticari ilişkilerin geliştirilmesi için görüşme gerçekleştirdi.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, Kazvin Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve iş insanlarından oluşan heyetle MÜSİAD Erzurum Şubesi'nde toplantı yapıldı.

MÜSİAD Erzurum Başkanı Abdulkerim Kavaz, toplantıdaki konuşmasına, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü belirtip, heyete başsağlığı diledi.

Erzurum-İran ticari ilişkilerinin köklü bir tarihi geçmişinin olduğunu ifade eden Kavaz, ticaretin artması için her türlü işbirliğine hazır olduklarını belirtti.

Kavaz, ülkeler arasındaki ticaret ile sosyal, kültürel ve turizm alanlarında da işbirliğinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Kazvin Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ehsan Babaeı de kentin coğrafi ve nüfusuyla ekonomik potansiyelinden bahsetti.

Erzurum'da bulunan çeşitli sektörlerin iş fırsatlarını değerlendirmek istediklerini aktaran Babaeı, 1 milyon 300 bin nüfusa sahip olan Kazvin'de 4 bin işletmenin faaliyet gösterdiğini bildirdi.

Babaeı, Kazvin'in İran'ın yedinci büyük endüstrisine sahip şehir olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kazvin'in yüz ölçümünün yaklaşık 290 bin hektarı ekilirken, yıllık yaklaşık 2 milyon 900 bin ton buğday, arpa, pancar, mısır, bakliyat gibi tarımsal ürünler hasat edilmektedir. İl genelinde yaklaşık 85 bin hektar bağ bulunmakta ve bu bağlardan yıllık 640 bin tonu aşkın zeytin, fıstık, fındık, üzüm, ceviz ve çeşitli ürünler hasat edilip uluslararası pazarlara ihraç ediliyor. Kazvin deterjan üretiminde ülkedeki kutuplardan biri ve bu alanda ülkenin birincisidir. Cam üretiminde özellikle ecza şişesinde ülke ikincisi, inşaat camlarında da ülke birincisi."

Kavaz'ın Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için Kur'an-ı Kerim okuduğu toplantı sonunda karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.