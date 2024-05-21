Ali Hamaney'in oğlu kimdir? Mücteba Hamaney kimdir, kaç yaşında?

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından halefinin kim olacağı sorusu da akıllara geldi. Hamaney'in oğlu, koltuk için öne çıkan isimler arasında yer alıyor. Peki, Hamaney'in oğlu kimdir?Mücteba Hamaney kimdir, kaç yaşında?

HAMANEY'İN OĞLU KİMDİR?

Cumhurbaşkanı Reisi, ölmeden önce İran'ın 85 yaşındaki dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in halefi olmaya en yakın isim olarak görülüyordu. Ancak Reisi'nin beklenmedik ölümünün ardından Ali Hamaney, halefinin kim olacağı konusunda henüz belli bir isme işaret etmemiş olsa da İbrahim Reisi'nin ardından bu pozisyon için adı en çok öne çıkan ikinci isim, "Perde arkasında" nüfuz sahibi olduğuna inanılan 55 yaşındaki ikinci oğlu Mojtaba Hamaney.

HAMANEY'İN OĞLU CUMHURBAŞKANI OLACAK MI?

Reisi ile birlikte Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in öne çıkan adaylardan biri olduğunu aktardı. Reisi'nin ölümü ile birlikte Mücteba'nın babasının koltuğu için yolunun açıldığı belirtilirken bunun ise ülke için riskli bir durum olabileceğine de dikkat çekildi. Zira 1979'daki İslam Devrimi'nde monarşi benzeri herhangi bir yapıya karşı durulduğu belirtilmişti. ABD medyasında yer alan haberlerde, Mücteba'nın ayrıca hükümette herhangi bir görev almadığına da dikkat çekilirken ülkenin ruhani lideri olmak için bir destek kitlesinin şart olduğu da aktarıldı.