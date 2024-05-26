Reisi'nin ölümünde çarpıcı detaylar! Kazanın ardından ajanlar gösterileri engellemek için sokaklara inmiş

ABD medyası, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın öldüğü helikopter kazası ve sonrasında yaşananlara ilişkin dikkat çeken bir analiz yayınladı.

New York Times gazetesinde yayınlanan analize göre kaza sonrası, helikopterdeki İmam El-Haşim'le irtibata geçildiği ve Haşim'in sesinin giderek güçsüzleşmeye başlamasıyla durumun vahametinin anlaşıldığı ortaya çıktı. Analize göre İranlı yetkililerin, helikopterin acil iniş değil de kaza yaptığının anlaşılması sonrası başkent Tahran'da panik havasının hakim olduğu iddia edildi. O vakitten sonra Reisi'nin ya ağır yaralı ya da ölü olduğu anlaşıldı.

İRANLI AJANLAR SOKAKLARA İNMİŞ

Tahran yönetimi terör örgütü DEAŞ ve İsrail gibi düşmanların saldırı yaptığından şüphelendi. İran istihbaratından ajanlar, olası gösterileri engellemek için sokaklara indi.

REİSİ'Yİ YÜZÜĞÜNDEN, ABDULLAHİYAN'I İSE SAATİNDEN TEŞHİT ETMİŞLER

Gazetede yayımlanan analizde kazaya ilişkin olarak ise İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın naaşlarının tanınmayacak derecede yandığını belirtildi. İranlı arama kurtarma ekiplerinin, Cumhurbaşkanı Reisi'yi yüzüğünden, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ı ise saatinden teşhis ettiği bildirildi.

İRAN'DAKİ HELİKOPTER KAZASI VE SONRASINDA YAŞANANLAR

İran Cumhurbaşkanı Reisi, 19 Mayıs'ta İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi. İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı. Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler, kazadan sağ kurtulan olmadığını belirledi.

Reisi'nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirildi. İran Anayasası'na göre en fazla 50 gün içinde yapılması gereken cumhurbaşkanlığı seçiminin 28 Haziran'da düzenleneceği açıklandı. İran'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.