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Yemen'de Husiler 100 Esiri Serbest Bırakacak

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İran destekli Husiler, ellerindeki 100 esiri serbest bırakacaklarını duyurdu. Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin talimatları doğrultusunda gerçekleşecek olan bu insani girişimle ilgili Yemen hükümetinden henüz açıklama yapılmadı.

Yemen'de İran destekli Husiler, bugün tek taraflı olarak ellerindeki 100 esiri serbest bırakacaklarını duyurdu.

Husilerin Esir İşleri Sorumlusu Abdulkadir el-Murteza X sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Murteza, Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin talimatları doğrultusunda bugün tek taraflı olarak insani bir girişimde bulunacaklarını ve bu kapsamda en az 100 esiri serbest bırakacaklarını dile getirdi.

Yemen'deki hükümetten, Husilerin bu girişimiyle ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Husiler ile Yemen hükümeti arasındaki "esir takası"

Yemen hükümeti ile Husiler, Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde 11 Mart 2023'te İsviçre'de esir takası görüşmelerine başlamıştı.

Taraflar, müzakereler sonucu 20 Mart 2023'te aralarında 4 gazeteci ile tanınmış siyasi, askeri ve güvenlik yetkililerinin de bulunduğu 887 kişinin karşılıklı olarak serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yemen hükümetinin Esir ve Tutuklular Müzakere Heyeti Sözcüsü ve İnsan Hakları Bakanlığı Vekili Macid Fedail, 19 Nisan 2023'te yaptığı açıklamada, 3 gün devam eden esir değişimi kapsamında, iki taraftan yaklaşık 900 kişinin serbest bırakıldığını kaydetmişti.

Taraflar, 2018'te İsveç'te yapılan görüşmelerde 15 binden fazla esir, alıkonulan ve kaçırılan kişinin listesini sunmuştu.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA / Güncel

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