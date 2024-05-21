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Reisi'nin cenaze töreni: İşte ilk görüntüler!

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iran Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenaze töreni şu anda Tebriz'de gerçekleşiyor. Cenaze törenine ilişkin ilk görüntüler medyada yerini aldı. Katılımın yoğun olduğu törende duygusal anlar yaşandı. Reisi'nin cenaze töreni, ülkenin dört bir yanından insanları bir araya getirdi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve aralarında Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın da bulunduğu heyetin, 19 Mayıs günü gerçekleşen helikopter kazasında hayatını kaybettiği duyurulmuştu. Reisi'nin cenaze töreni: İşte ilk görüntüler!

REİSİ'NİN CENAZE TÖRENİNDEN KARELER

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki üst düzey yetkililerin helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmesi dolayısıyla Tebriz kentindeki Musalla Camisi'nde matem töreni düzenlendi.

Reisi'nin cenaze töreni: İşte ilk görüntüler!

Reisi'nin cenaze töreni: İşte ilk görüntüler!

NE OLMUŞTU?

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter Azerbaycan gezisi dönüşünde kaza yaptı. Dün başlayan arama kurtarma çalışmaları hava koşullarının olumsuzluğu nedeniyle uzun saatler aldı. Helikopterin enkazına Türkiye'nin görevlendirdiği Akıncı İHA'nın da tespitleriyle 15 saatlik çalışma sonrasında ulaşılırken, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim'in de kazada hayatını kaybedenlerin arasında yer aldığı belirtildi.

Reisi'nin helikopterinde bulunan Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 üst düzey askeri yetkili ile 3 mürettebatın da kazada yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Reisi'nin cenaze töreni: İşte ilk görüntüler!

Reisi'nin cenaze töreni: İşte ilk görüntüler!

Reisi'nin cenaze töreni: İşte ilk görüntüler!

Reisi'nin cenaze töreni: İşte ilk görüntüler!

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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