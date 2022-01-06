Karacabey can dostlarımızın yanında

KARACABEY, BURSA (İHA) - Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, can dostlarına sahip çıktıklarını söyledi.

Başkan Ali Özkan, belediyeye ait hayvan barınağını inceledi. Özkan, 'hayvan dostu şehir' sloganına yakışır bir şekilde sokaklardaki dostlarımız için çalıştıklarını söyledi. Ali Özkan, bugün itibarıyla Karacabey Belediyesi Sahipsiz Hayvan Barınağının 1 veteriner hekim, 1 veteriner teknikeri ile 3 personelle birlikte, toplam 5 kişi olarak acil durumlarda 7/24 müdahale etmek şartıyla faaliyet gösterdiğini söyledi. Özellikle yaralanma, kaza gibi durumlarda zaman kaybetmeksizin müdahale edildiğini dile getiren Özkan, vatandaşların bu tarz durumlarla karşılaştığında Karacabey Belediyesi'ni aramalarının yeterli olduğunu ifade etti.

Barınaktaki sahipsiz köpeklerden 'misafirlerimiz' diye bahseden Başkan Ali Özkan, "Onlar için ayırdığımız Belediye Sahipsiz Hayvan Barınağında, paslanmaz otomatik suluklarımız var. Özel mamalarla besleniyorlar. Yaz dönemlerinde sıcaktan etkilenmemeleri için serinleme ve gölge ünitelerimiz var. Kış dönemlerinde ise bu kez soğuktan etkilenmemeleri için ısıtma tedbirlerimiz var. Buraya gelen misafirlerimize, dostlarımızın refahına da özen gösteriyoruz" dedi.

Sokaklardaki hayvanlar ile taşınan veya birbirlerine bulaşabilen viral hastalıkların önüne geçmek için barınak içinde dezenfekte çalışmalarının da sıklıkla yapıldığını belirten Özkan, barınağın rutin aralıklarla da ilgili kurumlar tarafından denetimden geçtiğini sözlerine ekledi. - BURSA