Fahrettin Dengiz kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - Karacabey Belediye Başkan adayı Fahrettin Dengiz kaç yaşında, nereli?
Fahrettin Dengiz kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa- Karacabey Belediye Başkan adayı Fahrettin Dengiz kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Bursa -Karacabey Belediye Başkan adayı olan Fahrettin Dengiz hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Fahrettin Dengiz'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Fahrettin Dengiz kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - Karacabey Belediye Başkan adayı Fahrettin Dengiz kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
FAHRETTİN DENGİZ KİMDİR?
Fahrettin Dengiz, Yeniden Refah Partisi Bursa- Karacabey Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Bursa - Karacabey Belediye Başkan adayı Fahrettin Dengiz iş adamıdır ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.