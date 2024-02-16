Karacabey'de Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen E.K'yi (47) takibe aldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından gözaltına alınan şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir miktar esrar, ruhsatsız tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi.

E.K'nin evinde ise bir miktar sentetik uyuşturucu, esrar, uyuşturucu içiminde kullanılan pet şişe ve içine takılı pipet düzeneğin yanı sıra 20 adet fişek bulundu.

"Uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen E.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.