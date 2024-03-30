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Bandırma'da Kadına Polis Süsü Verip Ziynet Eşyalarını ve 400 Bin Lirayı Çalan 2 Zanlı Yakalandı

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşayan bir kadına telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp ziynet eşyalarını ve yaklaşık 400 bin lirasını aldıkları iddia edilen 2 zanlı, Bursa'nın Karacabey ilçesinde gözaltına alındı.

Bandırma'da ikamet eden Refia O'ya (73) telefonda polis olduklarını söyleyen 2 kişi, adının cinayet soruşturmasına karıştığı yalanıyla evdeki para ve altınlarını istedi.

Zanlıların, altınları ve yaklaşık 400 bin lirayı parayı alarak evden uzaklaşmasının ardından yapılan ihbar üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Şüpheliler S.A. (20) ve S.A. (19), Karacabey'de altınların bir bölümünü bozdurup parayı PTT şubesinden yurt dışına göndermeye çalıştıkları sırada yakalandı.

Karacabey Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan zanlıların üst aramasında Refia O'dan aldıkları paralar ile ziynet eşyaları ele geçirildi.

Şüpheliler, Bandırma Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Karacabey Balıkesir Bursa 3.Sayfa Güncel Haberler

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