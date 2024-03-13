Ramazan Bıdırdı kimdir? Zafer Partisi Bursa Karacabey Belediye Başkan Adayı Ramazan Bıdırdı kaç yaşında, nereli?
Zafer Partisi Bursa Karacabey Belediye Başkan Adayı Ramazan Bıdırdı kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Ramazan Bıdırdı kimdir? Zafer Partisi Bursa Karacabey Belediye Başkan Adayı Ramazan Bıdırdı kaç yaşında, nereli?
Ramazan Bıdırdı kimdir? Zafer Partisi Bursa Karacabey Belediye Başkan Adayı Ramazan Bıdırdı kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Bursa Karacabey Belediye Başkan Adayı Ramazan Bıdırdı kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Ramazan Bıdırdı kimdir? Zafer Partisi Bursa Karacabey Belediye Başkan Adayı Ramazan Bıdırdı nereli? Detaylar haberimizdedir…
RAMAZAN BIDIRDI KİMDİR?
Ramazan Bıdırdı, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Zafer Partisi Bursa Karacabey Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.