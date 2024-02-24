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Marmara Denizi'nde Batan Kargo Gemisi İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

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Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında batan 'Batuhan A' adlı kargo gemisinin mürettebatından kayıp 4 kişi için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve diğer ekipler havadan, deniz yüzeyinden ve karadan arama yapıyor.

Marmara Denizi'nde, Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin mürettebatından kayıp 4 kişi için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat akşamı hareket ettikten sonra kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat saat 06.20'de Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında, İmralı Adası'nın güneybatısında batan geminin mürettebatından 2 kişinin cansız bedenine ulaşan ekipler, diğer 4 kişiyi bulmak için aramaların 10. gününde çalışmalarına devam ediyor.

Denizin 51 metre derinliğinde tabana oturan gemiye dalışları "TCG Akın Gemisi"nden yapılırken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait Nene Hatun Gemisi de İnsansız Su Altı Robotu (ROV) ile görüntüleme ve tarama yaparak kayıp mürettebatın izini arıyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Sualtı Savunma (SAS) komandoları ve AFAD ekiplerinden yaklaşık 700 kişi, havadan, deniz yüzeyinden ve karadan arama çalışması yürütüyor.

Ayrıca bölgede bulunan yaklaşık 30 balıkçı teknesi de aramalara destek veriyor.

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında kıyıdan 4 mil açıkta batmıştı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların 17 Şubat'ta gerçekleştirdiği 2 dalışta, gemide aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın cansız bedenine ulaşılmıştı. SAS komandosu dalgıçların 20 Şubat'ta yaptığı dalışta da gemi batmadan önce çektiği videoyu eşine gönderen Hüseyin Tutuk'un cesedi bulunmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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