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Karacabey'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

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Bursa'nın Karacabey ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 40 gram sentetik uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi. İki zanlı tutuklandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine M.E.T. (33), E.K. (25) ve G.B'nin (40) bulunduğu aracı durdurdu.

Ekipler, araçta yaptıkları aramada şeffaf poşetin içinde 40 gram sentetik uyuşturucu, G.B'nin evinde ise 50 gram sentetik uyuşturucu, tabanca ve 6 adet fişek ile pompalı tüfek ele geçirdi.

"Uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak" suçundan gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.B. ve E.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, M.E.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Karacabey Bursa Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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