Bursa'da traktör kazası: 2 kişi yaralandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde yokuş aşağı inerken kontrolden çıkan traktörün kaza yapması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karacabey'in Hüdavendigar Mahallesi'nde yokuş aşağı inen 10 ACD 379 traktör kontrolden çıktı. Arkasında römork bağlı olan ve sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör yol üzerinde bulunan dükkana çarparak durabildi. Kazada sürücü Feyyaz S.(36) ile yanında bulunan Mehmet D. (22) yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Karacabey Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Öte yandan kaza yerinin yakınında bulunan Adnan Menderes Ortaokulu öğrencileri için çıkış saatinin olmaması büyük faciayı önledi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - BURSA