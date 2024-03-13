Ali Özkan kimdir? Cumhur İttifakı Bursa- Karacabey Belediye Başkan adayı Ali Özkan kaç yaşında, nereli?
Cumhur İttifakı'nın Bursa- Karacabey Belediye Başkan adayı Ali Özkan, 1967 yılında Karacabey'de doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olan Özkan, 2019 yerel seçimlerinde Bursa Karacabey Belediye Başkanı olarak seçildi. Evli ve iki çocuk babası olan Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından TOFAŞ Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda aday olarak açıklandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOFAŞ Kapalı Spor Salonu'nda, AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılmış ve Cumhur İttifakı'nın Bursa adaylarını açıklamıştı. Peki, Ali Özkan kimdir? Cumhur İttifakı Bursa- Karacabey Belediye Başkan adayı Ali Özkan kaç yaşında, nereli?
ALİ ÖZKAN KİMDİR?
- Ali Özkan, 1967 yılında Karacabey'de doğdu.
- İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olan Özkan, 2019 yerel seçimlerinde Bursa Karacabey Belediye Başkanı olarak seçildi.
- Evli ve iki çocuk babasıdır.
- 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı Bursa- Karacabey Belediye Başkan adayı oldu.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.