Üye Girişi
Haberler

Bursa'da çalınan su motoru sahibine teslim edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir çiftçiye ait çalınan su motoru JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi. Olaya karışan 4 şüpheli ise gözaltına alındı.

Bursa'nın Karacabey ilçesi Ova Esemen Mahallesi'nde bir çiftçiye ait çalınan su motoru Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) ve İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından bulunarak sahibine teslim edildi. Olaya karışan 4 şüpheli JASAT ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Ova Esemen Mahallesi'nde oturan Fethi Atay (68) isimli çiftçiye ait su motoru, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tarladan çalındı. Bunun üzerine JASAT ekipleri yaptıkları araştırmalarda bahse konu su motorunun 16 HDT 69 plakalı kasalı bir araca konularak çalındığını tespit etti.

Jandarma ekiplerinin soruşturması kapsamında hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen 4 şüpheli, önceki gün yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emanet aldıkları araçla hırsızlığı gerçekleştirdikleri öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerden A.A. (22) ve Ş.A. (18) isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.A. (18) ve E. Ç. (17) hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

Çiftçi Fethi Atay, çalınan su motorunu bularak kendisine teslim eden JASAT ekiplerine ve İlçe Jandarma Komutanlığı'na teşekkür etti. Öte yandan JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ekim sezonunun başlamasıyla birlikte tarlalarda yaşanabilecek hırsızlık olaylarına karşı devriyelerini sıklaştırdıklarını belirterek, çiftçilerin de bu konuda dikkatli olmasını istedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karacabey Jandarma Bursa JASAT Tarım Güvenlik Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 1 Mayıs altın fiyatları yükseldi mi? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 1 Mayıs Euro kaç lira? GÜNCEL DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (1 Mayıs) Dolar ne kadar oldu? PSG - B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? PSG - B.Dortmund maçı şifresiz mi? KPSS BAŞVURULARI 2024! KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim, DHBT sınav ve başvuru tarihleri başladı mı? Başvuru ücreti kaç TL? 1 MAYIS SARAÇHANE SON DAKİKA! Saraçhane'de son durum ne? 1 Mayıs kutlamalarında İstanbul'da yaşananlar… 1 Mayıs'ta Borsa İşlem Görecek mi? Resmi Tatilde Borsa Durumu TV YAYIN AKIŞI 1 MAYIS: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var? Emlak Konut THY kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? 2024 THY Emlak Konut kura çekilişi sorgulama! 1 Mayıs Çarşamba EFT-HAVALE işlemi yapılır mı? 1 Mayıs'ta FAST ile para gönderilir mi? 1 MAYIS İSTANBUL VAPUR SEFERLERİ | 1 Mayıs vapur seferleri iptal mi, vapurlar çalışıyor mu? Hangi vapur hatları iptal edildi? Bahar 11. bölüm izle! Bahar dizisi yeni bölüm tek parça izle! Bahar dizisi son bölüm neler oldu? 1 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 1 Mayıs'ta otobüsler, Marmaray, vapurlar, tramvay bedava mı? 1 MAYIS BANKALAR TATİL Mİ? 1 Mayıs Çarşamba bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda bankalar çalışıyor mu? 1 Mayıs AVM'ler ve marketler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs'ta AVM'ler ve marketlerin çalışma saatleri 2024!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title