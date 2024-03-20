Karacabey'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı

Karacabey'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde satan ve kullanan şahıslara yönelik operasyonlar düzenledi. Polis ekipleri şüphe üzerine T. A. (23), R.E. K.(20) ve İ.T. (24) isimli şahısların içerisinden bulunduğu aracı durdurdular. Ekipler, durdurdukları araçta 100 gram esrar maddesi (Skunk) ele geçirdi.

Uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak suçundan gözaltına alınan T. A., R.E. K. ve İ.T.'nin emniyette ifadesi alınırken, haklarında soruşturma devam ediyor. - BURSA