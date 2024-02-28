Marmara Denizi'nde Batan Kargo Gemisi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Marmara Denizi'nde, Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin mürettebatından kayıp 4 kişi için arama çalışmalarına 14. gününde devam ediliyor.

Mürettebattan 2 kişinin cesetlerinin geminin enkazında bulunmasının ardından Murat Altıntaş, Hasan Mehmet Uyanık, Murat Çalışkan ve Ahmet Atav için yürütülen çalışmalarda 21'i dalgıç 592 personel görev yapıyor.

Bursa ve Balıkesir valilikleri koordinasyonunda açıkta ve kıyıdaki aramalarda, 84 araç, uçak, helikopter, 6 gemi, 2 tekne, 14 bot, 8 insansız hava aracı ve dron, 3 römorkör kullanılıyor.

Geminin enkazına dalışlar, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait Nene Hatun Gemisi'nden yapılıyor. Şu ana kadar 5'i Nene Hatun Gemisi'nden, 36'sı Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Akın'dan 41 dalış gerçekleştirildi.

51 metre derinlikte denizin tabanına oturdu

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında batmıştı.

Kıyıdan 4 mil açıkta 51 metre derinlikte denizin tabanına oturan kargo gemisinde görevli kaptan Murat Altıntaş, ikinci kaptan Hasan Mehmet Uyanık (69), mühendis Murat Çalışkan (33), yağcı Hüseyin Tutuk, aşçı Zeynep Kılınç (33) ve stajyer Ahmet Atav (22) kaybolmuştu.

Mürettebattan Zeynep Kılınç'ın cesedi 17 Şubat, gemi batmadan önce çektiği videoyu eşine gönderen Hüseyin Tutuk'un cesedi ise 20 Şubat'ta dalgıçlar tarafından geminin enkazından çıkarılmıştı.