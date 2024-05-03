Konya'da minder güreşlerinde Türkiye Şampiyonu olan Yasin Yeşil, Karacabey'in gururu oldu

Konya'da yapılan minder güreşlerinde, U-23 yaş grubunda ve 70 kilo kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan Keşlik Mahallesi'nden Yasin Yeşil, Karacabey'in gururu oldu.

Büyük bir başarıya imza atan şampiyon güreşçi, dün köyü Keşlik'te coşkuyla karşılandı. Meşalelerle köyüne giriş yapan Yasin Yeşil için dualar sonrası kurban kesildi. Tüm köy halkının tebriklerini tek tek kabul eden Şampiyon Güreşçi Yasin Yeşil'e Keşlik Mahalle Muhtarı Hasan Hüseyin Durak da altın taktı. - BURSA