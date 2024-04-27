Bursa'da Motosiklet Hırsızlığı Şüphelileri Gözaltına Alındı
Bursa'nın Karacabey ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalınan motosikleti buldu ve sahibine teslim etti.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Canbalı Mahallesi'nde merdiven boşluğuna bırakılan motosikletin çalındığı ihbarının ardından çalışma başlattı.
Olaya karıştıkları belirlenen şüpheliler B.K. (20) ve K.B. (20) gözaltına alındı. Çalınan motosiklet ise bulunarak sahibine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. K.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
B.K'nin hırsızlık suçundan kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezasının da olduğu öğrenildi.
Güvenlik kamerası kayıtlarında, apartmana giren şüphelilerin motosikleti çalıp uzaklaştığı görülüyor.