Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, 2023'e damga vuran fotoğrafları oyladı

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Karacabey, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "çevre-yaşam", "spor", " Gazze : Kanıt" ve " Deprem : Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

"Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Hayata Tutunan" adlı fotoğrafını seçen Karacabey, " Gazze : Kanıt" kategorisinde Belal Khaled'in "Haykırış" fotoğrafına oy verdi. Karacabey, " Gazze'den fotoğraf seçmek çok zor. Her biri tarifsiz acıyı yansıtıyor. Orada yaşananlar tam bir felaket, bir facia. Kısa sürede inşallah buradaki vahşet son bulur." dedi.

"Haber" kategorisindeki fotoğraflar arasından Lefty Damian'ın "Yangından Kaçarken" fotoğrafını seçen Karacabey, şunları söyledi:

"Orman yangınlarıyla mücadele eden ülkeler arasındayız. Dünyanın en başarılı ülkelerinden biriyiz. Maalesef 2023'te Yunanistan'da çok büyük yangınlar yaşandı. Biz de yangınların söndürülmesinde yardımda bulunduk."

"Çevre-yaşam" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Yoldaş" adlı fotoğrafını seçen Karacabey, "Spor"da ise tercihini Annika Hammerschlag'ın "Çöplük Topçuları" isimli fotoğrafından yana kullandı.