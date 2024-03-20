Bursa'da çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi
Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kırsal Çavuş Mahallesi'nde Mustafa T'ye ait tek katlı evde sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle başlayan yangın kısa sürede büyüdü.
Alevlerin bacayı sardığı evdeki 4 kişi, dışarı çıkararak itfaiyeden yardım istedi.
Yangına ilk müdahale, Bursa Büyükşehir Belediyesince mahalleye tahsis edilen tankerle yapıldı.
Karacabey İtfaiye Grup Amirliği yangını kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı.
Evin tamamen kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangın sırasında dumandan etkilenen Mustafa T'nin eşi Sema T. ile Halil Y, Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı.