DEVA Partisi Karacabey adayı Yasemin Tuna kimdir? 2024 DEVA Partisi Bursa Karacabey belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Karacabey belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Bursa Karacabey adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Karacabey Belediye Başkan Adayı Yasemin Tuna kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

YASEMİN TUNA KİMDİR?

Yasemin Tuna, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Karacabey belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ KARACABEY ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Karacabey adayı belli oldu. DEVA Partisi Karacabey Belediye Başkan Adayı Yasemin Tuna oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.