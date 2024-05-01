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Bisikletle Gezen Şahıs Longoz Ormanlarında Kayboldu

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Bursa'nın Karacabey ilçesinde bisikletle gezen bir şahıs, Longoz Ormanları'nda kayboldu. Yaklaşık 4,5 saat süren arama-kurtarma çalışması sonucunda sağlıklı bir şekilde bulundu.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde Longoz Ormanları'nda bisikletle gezerken kaybolan ve jandarmayı arayan şahıs, yaklaşık 4,5 saat süren arama-kurtarma çalışması sonrası sağlıklı bir şekilde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Gökhan Ünen (45) isimli bir vatandaş, akşam bisiklet ile Karacabey sahillerinde gezintiye çıktı. Gece 00.00 sıralarında geri dönmek isterken yolunu bulamayan Ünen, Longoz Ormanları'nda bisikletiyle kayboldu. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım isteyen Ünen için arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Longozdaki arama-kurtarma faaliyetine AFAD, JAK timi ve Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler olmak üzere toplamda 18 personel ve 9 araç katıldı.

Yapılan arama faaliyetinde Gökhan Ünen Longoz Ormanları içerisinde bataklık mevkinde saat 04.30'da sıralarında sağlıklı şekilde bulundu. Öte yandan yetkililer, bu tür acil durumlar ve her türlü olumsuzluk için vatandaşların sakin kalmalarını ve hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramalarını istedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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