Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Otomobil ve Motosiklet Hırsızlığı Şüphelileri Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir haftada bir otomobil ile iki motosiklet çaldığı iddia edilen 3 kişi yakalandı. Hırsızlık olaylarının şüphelileri gözaltına alındı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir haftada bir otomobil ile iki motosiklet çaldığı iddia edilen 3 kişi yakalandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde hurdacılık işi yapan Ömer A. (53)'ya ait 16 TA 846 plakalı otomobil Selimiye Mahallesi'nden çalındı. Ayrıca çaldıkları otomobil ile şüphelilerin 2 farklı adresten motosiklet çaldıkları da belirlendi. Bunun üzerine Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan 2 günlük görüntü inceleme sonucunda, hırsızlığa karışan şahıslar tespit edildi.

Karacabey ilçe merkezinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi, hırsızlık olaylarının şüphelileri K.B. (20), A.A. (30) ve Y.G.'yi (23) farklı adreslerde kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan zanlılardan, K.B. ve Y.G. çıkardığı mahkemece tutuklanırken, A.A. adli kontrol şartı ile serbest kaldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Karacabey Bursa Güvenlik Yakalama Hırsızlık Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Deliha 2 konusu nedir? Deliha 2 oyuncuları kimler? Deliha 2 filmi ne zaman, nerede çekildi? Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 158. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? ATV canlı izleme linki! Metro ne zaman açılıyor? 1 Mayıs otobüs, Marmaray, vapur ve tramvay ücretsiz mi? Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altının kim aldı? 1 Mayıs Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? Mayıs askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 MSB Mayıs askerlik celp ve sevk tarihleri! CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 1 Mayıs altın fiyatları yükseldi mi? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 1 Mayıs Euro kaç lira? GÜNCEL DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (1 Mayıs) Dolar ne kadar oldu? PSG - B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? PSG - B.Dortmund maçı şifresiz mi? KPSS BAŞVURULARI 2024! KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim, DHBT sınav ve başvuru tarihleri başladı mı? Başvuru ücreti kaç TL? 1 MAYIS SARAÇHANE SON DAKİKA! Saraçhane'de son durum ne? 1 Mayıs kutlamalarında İstanbul'da yaşananlar… 1 Mayıs'ta Borsa İşlem Görecek mi? Resmi Tatilde Borsa Durumu TV YAYIN AKIŞI 1 MAYIS: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var? Emlak Konut THY kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? 2024 THY Emlak Konut kura çekilişi sorgulama! 1 Mayıs Çarşamba EFT-HAVALE işlemi yapılır mı? 1 Mayıs'ta FAST ile para gönderilir mi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title