Bursa'da Otomobil ve Motosiklet Hırsızlığı Şüphelileri Yakalandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir haftada bir otomobil ile iki motosiklet çaldığı iddia edilen 3 kişi yakalandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde hurdacılık işi yapan Ömer A. (53)'ya ait 16 TA 846 plakalı otomobil Selimiye Mahallesi'nden çalındı. Ayrıca çaldıkları otomobil ile şüphelilerin 2 farklı adresten motosiklet çaldıkları da belirlendi. Bunun üzerine Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan 2 günlük görüntü inceleme sonucunda, hırsızlığa karışan şahıslar tespit edildi.

Karacabey ilçe merkezinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi, hırsızlık olaylarının şüphelileri K.B. (20), A.A. (30) ve Y.G.'yi (23) farklı adreslerde kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan zanlılardan, K.B. ve Y.G. çıkardığı mahkemece tutuklanırken, A.A. adli kontrol şartı ile serbest kaldı. - BURSA