Saadet Partisi Karacabey adayı Muammer Altun kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Karacabey belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Karacabey belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Balıkesir Karacabey adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Karacabey Belediye Başkan Adayı Muammer Altun kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MUAMMER ALTUN KİMDİR?

Muammer Altun, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Karacabey belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ KARACABEY ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Karacabey adayı belli oldu. Saadet Partisi Karacabey Belediye Başkan Adayı Muammer Altun oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.