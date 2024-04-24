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Karacabey'de Batan Kargo Gemisiyle İlgili Cansız Beden Bulundu

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Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında 15 Şubat'ta batan Batuhan A isimli kargo gemisinin bulunduğu bölgede, deniz yüzeyinde bir kişinin cansız bedeni bulundu. Cesedin, geminin kayıp olan mürettebatından birine ait olduğu düşünülüyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında 15 Şubat'ta Batuhan A isimli kargo gemisinin battığını bölgede bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Bursa'nın Karacabey ilçesi İmralı Adası açıklarında batan geminin bulunduğu bölgede, deniz yüzeyinde ceset bulundu. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından cansız beden denizden çıkarıldı. Cesedin, batan Batuhan A. isimli geminin kayıp olan 2 mürettebatından birine ait olduğu düşünülürken, kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karacabey Bursa Denizcilik Güvenlik Kaza 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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