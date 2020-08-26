Japon doktordan e-posta ile gönderilen ve üretilebilen solunum cihazı
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Japon doktordan e-posta ile gönderilen ve üretilebilen solunum cihazı

Japonya'nın Niigata kentinde Dr Naoyuki Ishikita ve ekibi, elektrikle çalışmayan ve 3D yazıcılar tarafından üretilebilecek anestezi cihazını 2017 yılında icat etmişti.

Japon doktordan e-posta ile gönderilen ve üretilebilen solunum cihazı
26.08.2020 16:57 | Son Güncelleme: 26.08.2020 17:00

Japonya'nın Niigata kentinde Dr Naoyuki Ishikita ve ekibi, elektrikle çalışmayan ve 3D yazıcılar tarafından üretilebilecek anestezi cihazını 2017 yılında icat etmişti. Doktor Ishikita, koronavirüs salgınıyla birlikte projenin kendine ait bölünümü solunum cihazına dönüştürdü. Dünyanın her yerine bir elektronik posta gönderilen solunum cihazı, 3D yazıcılar aracılığıyla istenilen yerde üretilebilecek. 

Dr Naoyuki Ishikita, 2017 yılında uzman bir ekiple aslında anestezi cihazı üzerinde çalışma yaptıklarını, salgınla birlikte projede yer alan kendi cihazını ayırarak insanlığa yardımcı olmak istediğini ifade etti. 3D yazıcıların insan hayatına girmesiyle bu cihazı her yerde üretmek istediklerini belirten Dr Naoyuki Ishikita, koronavirüs salgınıyla birlikte solunum cihazına ihtiyaç arttığını vurguladı.

UZAYA E-POSTA İLE GÖNDERDİLER Ishikita, solunum cihazının parçalarını bir e posta ile dünyanın herhangi bir yerinde 3D yazıcıda üretilebileceğini ifade ederken daha önce Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderdiklerini söyledi. ISS'te bulunan astronotlar ise e posta ile gelen bilgileri 3D yazıcıya aktararak uzayda solunum cihazının parçalarını üretmeyi başardı.İNSANLIĞA ÜCRETSİZ SUNACAK

Dr Naoyuki, cihazı dünyaya ücretsiz olarak sunmak istediğini belirterek "Neden olmasın? İnsanlara yardımcı olmak gayet doğal bir şey. Verileri paylaşırsam hayat kurtarabiliriz" dedi.


Kaynak: DHA

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