Serkan Yıldırım Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Serkan Yıldırım, erkekler 100 metre T12 kategorisinde düzenlenen Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Yarışta 10.53 saniyelik derecesiyle şampiyona rekoru kıran Serkan, Japonya'nın Kobe kentindeki organizasyonda birinci oldu.
Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Serkan Yıldırım, erkekler 100 metre T12 kategorisinde altın madalya kazandı.
Türkiye Milli Paralimpik Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Japonya'nın Kobe kentindeki organizasyonda yarışan Serkan, 10.53 saniyelik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.