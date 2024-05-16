Türkiye- Japonya voleybol maçı ne oldu? Filenin Sultanları kazandı mı? #127952

Dünya 1 numarası ve son VNL şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, sezonu Antalya'da açtı. Milliler, Milletler Ligi'nin ilk maçında karşılaştığı Japonya'ya 3-2 kaybetti. Peki, Türkiye- Japonya voleybol maçı ne oldu? Filenin Sultanları kazandı mı?

TÜRKİYE- JAPONYA VOLEYBOL MAÇI NE OLDU?

Karşılaşmanın ilk setini 25-23 geride kapatan Filenin Sultanları, ikinci seti ise 25-21 skorla kaybetti. İnanılmaz bir mücadeleye sahne olan üçüncü sette rakibine üstünlük kuran A Milli Kadın Voleybol Takımımız 25-23'lük skorla seti kazanırken, 25-20'lik üstünlük kurduğumuz 4. setin ardından karar setine gidildi. Karar setine iyi başlayan Filenin Sultanları, sonunu getiremedi ve 15-11'lik skorla seti ve maçı kaybetti.

FİLENİN SULTANLARI MAÇI KAZANDI MI?

Bu sonuçla birlikte A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 22 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Filenin Sultanları, son yenilgisini 28 Haziran 2023'te yine Japonya'ya karşı almıştı.