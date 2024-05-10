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Japonya'da Fare Kalıntılı Ekmek Skandalı

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Japonya'nın önde gelen firmalarından biri tarafından üretilen ekmeklerin paketinde fare kalıntılarına rastlandı. Tedbir amacıyla 104 bin paket ekmek piyasadan toplatıldı.

Japonya'nın önde gelen firmalarından biri tarafından üretilen ekmeklerin paketinde fare kalıntılarına rastlandı. Tedbir amacıyla 104 bin paket ekmek piyasadan toplatıldı.

Yüksek hijyen standartları ile bilinen Japonya, bu kez bir gıda skandalı ile gündeme geldi. Ülkenin en ünlü firmalarından biri olan Pasco Shikishima tarafından üretilen paketli ekmeklerin 2'sinde fare kalıntılarına rastlandı. Şirketten yapılan açıklamada, olayın 5 ve 7 Mayıs'ta müşteriler tarafından gönderilen elektronik postalar sayesinde fark edildiği belirtildi. Gelişmenin ardından son kullanma tarihleri 7-11 Mayıs arası olan toplam 104 bin paket ekmeğin piyasadan toplatıldığı duyuruldu. Açıklamada, "Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı tüm müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve ilgili kişi ve kuruluşlardan özür dileriz. Bu durumun bir daha asla yaşanmaması için elimizden geleni yapacak, kalite-kontrol prosedürlerimizi daha da iyileştireceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Yaşanan olayla ilgili bir sağlık sorununa henüz rastlanmadığı vurgulanırken, şikayete konu olan ekmeklerin üretildiği Tokyo fabrikasında üretime geçici olarak ara verildiği ve detaylı soruşturma başlatıldığı aktarıldı. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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