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Manyetik levitasyonla enerjisiz havada duran ev eşyaları

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Manyetik levitasyon, trenlerden lambalara kadar pek çok şeyi havada süzülmesini sağlamak için kullanılır, ancak genellikle bir güç kaynağı gerektirir. Japonya'daki bilim insanları, harici bir güç kaynağı gerektirmeyen, sıradan grafit malzemeden yapılmış bir yüzen platform geliştirdi. Bu, enerjisiz havada duran ev eşyaları görebileceğimiz anlamına geliyor.

Havada duran ev eşyaları: Enerjisiz levitasyon

Bu yeni buluş, grafitin doğal olarak yüksek diyamanyetik özellikleri sayesinde mümkün oldu. Havada duran grafit ev eşyaları, mıknatıslar üzerinde kısa bir süre süzülebilir, ancak grafit üzerinden geçen elektrik akımları enerji kaybına neden olur ve levite edilen nesnenin düşmesine yol açar.

Bu olaya eddy sönümleme deniyor. Araştırmacılar bu sorunu çözmek ve havada duran ev eşyalarının yolunu açmak için, grafit parçacıklarını elektriksel olarak yalıtıcı olan silika ile kapladılar ve ardından silika kaplı grafit parçacıklarını balmumuyla karıştırıp yaklaşık 1 cm2 boyutlarında levha haline getirdiler.

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Bu işlem sırasında, grafit diyamanyetik özelliklerini korudu ve silika kaplama enerji kaybını önledi. Bu yeni platform sistemi, güç, ivme ve yerçekimi ölçen yeni tür sensörlere yol açabilir. Daha hassas kuantum sensörleri için başka bir versiyon, platformun dikey hareketlerini sürekli düzelten geri beslemeli bir manyetik kuvvet kullanır.

Ancak bu versiyonun dış güç kaynağı gerektirmesi dezavantajı var. Bu araştırma Applied Physics Letters dergisinde yayımlandı. Levite edilen grafit kompozit plakası aşağıdaki videoda görülebilir.

Bu gelişme, teorik olarak hafif ev eşyalarının havada durmasını mümkün kılabilir, ancak uygulamada bazı sınırlamalar mevcut. Grafitten yapılan levitasyon platformunun, şu anda yalnızca küçük, hafif nesneleri havada tutabileceği ve belirli bir manyetik altyapı gerektirdiği göz önünde bulundurulmalı.

Bu teknolojinin ev eşyalarını havada tutmak için kullanılabilmesi, havada duran ev eşyalarının bu teknolojiye göre üretilmesiyle mümkün olabilir. Ayrıca güvenlik, maliyet ve pratik uygulanabilirlik gibi faktörler de bu tür uygulamaların yaygınlaşmasını etkileyebilir.

Bu yenilikçi teknoloji, manyetik levitasyonun güç gerektirmeyen bir yolu olarak pek çok farklı alanda yeni uygulamaları mümkün kılabilir. Sizce, Japon bilim insanlarının geliştirdiği bu yöntem, gelecekte başka hangi teknolojik gelişmelere yol açar? Bu ve benzeri soruları sizinle tartışmak istiyoruz. Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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