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Elektronik devi Toshiba, 4 bin çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor

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Japonya merkezli elektronik devi Toshiba'nın ülke içinde çalışan sayısının yüzde 6'sına denk gelen 4 bin personelini işten çıkaracağı iddia edildi.

Elektronik devi Toshiba'nın 4 bin çalışanını işten çıkarmaya hazırlandığı öne sürüldü. Son dönemde finansal kayıplar yaşayan şirketin yeniden yapılanmaya gitmek istediği öğrenildi.

CEO TARO: ACI VEREN BİR KARAR

Toshiba Üst Yöneticisi (CEO) Şimada Taro konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Taro, işten çıkarmaları "acı veren bir karar" şeklinde niteledi. Ayrıca üst yönetici Taro "Toshiba'nın, bir 100 yıl daha hayatta kalması için bu gerekli." dedi.

FİNANSAL KAYIPLAR YAŞADILAR

Toshiba'nın son dönemde finansal kayıplar yaşadığı öğrenilirken elektronik devinin yeniden yapılanmaya giderek personel sayısını düşüreceği ifade edildi.

Kasım ayına kadar Japonya'da 4 bin personelini işten çıkarması beklenen Toshiba'da CEO Taro şirketi tekrar büyüme yoluna koymayı hedeflediklerini de aktardı.

481 MİLYON DOLARLIK NET ZARAR

1875 yılında Tokyo'da kurulan Toshiba, Nisan 2023-Mart 2024 dönemini kapsayan 2023 mali yılında 74,8 milyar yen (481 milyon dolar) net zararı olduğunu duyurmuştu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Teknoloji

Japonya Toshiba Teknoloji İş Dünyası Dünya Ekonomi Haberler

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