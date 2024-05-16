Japonya bayan voleybol milli takım kadrosu ve instagram hesapları ne 2024?

Dünya 1 numarası, son VNL şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 yılındaki ilk sınavını Voleybol Milletler Ligi'nde verdi. Turnuva tüm yönleriyle araştırılırken Japonya bayan voleybol milli takım kadrosu ve İnstagram hesapları ne merak edildi.

Japonya BAYAN VOLEYBOL MİLLİ TAKIM KADROSU

Pasörler :Aki Momii, Koyomi Iwasaki, Mika Shibata, Nanami Seki, Tamaki Matsui, Tsukasa Nakagawa

Smaçör /Pasör Çaprazları :Aimi Okawa, Ameze Miyabe, Amika Saiki, Arisa Inoue, Kotona Hayashi, Mayu Ishikawa, Miku Akimoto, Minami Nakamoto, Miwako Osanai, Miyu Nagaoka, Miyu Nakagawa, Mizuki Tanaka, Sarina Koga (kaptan), Yoshino Sato, Yuka Sato, Yuki Nishikawa, Yukiko Wada

Orta Oyuncular :Airi Miyabe, AngelinaYuki Kobayashi, Aya Watanabe, Ayaka Araki, Erina Ogawa, Haruyo Shimamura, Kyoko Aoyagi, Mai Irisawa, Mami Yokota, Nichika Yamada, Shion Hirayama

Liberolar :Hitomi Fukumoto, Manami Kojima, Miiku Iwasawa, Minami Nishimura, Satomi Fukudome, Yuka Meguro