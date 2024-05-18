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Polonya, Hollanda'yı 3-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü

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Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta Polonya, Hollanda'yı 3-0 yendi. Polonya, galibiyet serisini sürdürerek Japonya ile karşılaşacak.

Salon: Antalya

Hakemler: Angela Grass (Brezilya) Vladimir Simonovic (İsviçre)

Polonya : Wenerska, Lukasik, Korneluk, Stysiak, Medrzyk, Alagierska, (Witkowska, Kowalewska, Galkowska, Szczyglowska, Lysiak, Damaske, Pacak, Piasecka)

Hollanda : Plak, Timmerman, Buijs, Jasper, Baijens, Van Aalen (Lohuis, Reesink, Dijkema, Dambrink, Knollema, Marring, Daalderop, Knip)

Setler: 25-20, 26-24, 25-18

Süre: 78 dakika (24, 32, 22)

Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta Polonya, Hollanda'yı 3-0 yendi.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi organizasyonunun Antalya etabındaki ilk hafta mücadelesinde Polonya ile Hollanda karşılaştı.

Milletler Ligi'nde ilk maçında İtalya'yı 3-0 yenen Polonya, ikinci karşılaşmasında ise Fransa'ya aynı skorla üstünlük sağlamıştı.

Polonya, yarın Japonya ile saat 17.00'de karşı karşıya gelecek.

Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Bulgaristan'ı 3-0 yenen, ikinci karşılaşmasında ise Türkiye'ye 3-1'lik skorlarla mağlup olan Hollanda dördüncü mücadelesinde yarın saat 14.00'de Almanya karşısına çıkacak.

Kaynak: AA / Spor

Voleybol Hollanda Japonya Antalya Polonya Spor Güncel Haberler

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