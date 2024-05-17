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Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne balistik füzeler fırlattığını bildirdi

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Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne kısa menzilli balistik füzeler fırlattığını açıkladı. Füzelerin Japon Denizi'ne düştüğü belirtildi.

Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönünde balistik füzeler fırlattığını bildirdi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı açıklamasına göre, Kuzey Kore, Japon Denizi yönünde yerel saatle 15.10'da balistik füzeler ateşledi.

Ülkenin doğu kıyısındaki liman kenti Wonsan'dan fırlatılan füzelerin kısa menzilli olduğunun tahmin edildiği aktarıldı.

Japonya'da devlet televizyonu NHK de hükümet yetkilisine dayandırdığı haberinde, "kısa menzilli" füzelerin Japon Denizi'ne düştüğünü doğruladı.

Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore füzelerinin, Japon ulusal münhasır ekonomik bölgesi dışına düştüğünün tahmin edildiğini aktardı.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, düzenlediği basın toplantısında, balistik füzeye ilişkin bölgede hasar saptanmadığını söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

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