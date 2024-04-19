A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2024 Faaliyet Programı ve Kadrosu Açıklandı
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 yılı faaliyet programı ve müsabakalarda yer alacak kadrosunu açıkladı. Takım, İtalya, Antalya, Japonya ve Slovenya gibi ülkelerde gerçekleşecek turnuvalara katılacak. Ayrıca, 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri için de müsabakalar oynanacak.
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2024 yılı faaliyet programı ve söz konusu müsabakalarda yer alacak kadrosu açıklandı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı ilk olarak 28 Nisan'da Ankara'da kampa girecek. Filenin Efeleri, 10-14 Mayıs tarihlerinde ise İtalya Milli Takımı'nın davetlisi olarak İtalya'nın Cavalese kentine giderek bir turnuvaya katılacak.
Milliler, İtalya kampının ardından 18 Mayıs'ta Milletler Ligi (VNL) 1. ayağı karşılaşmaları için Antalya'ya gidecek. A Milli Erkek Voleybol Takımı burada 21 Mayıs'ta Kanada, 23 Mayıs'ta Hollanda, 25 Mayıs'ta Fransa ve 26 Mayıs'ta ABD ile karşılaşacak.
1 Haziran'da Japonya'nın Fukuoka şehrine gidecek olan Milliler, VNL 2. ayağı müsabakalarında 5 Haziran'da Slovenya, 6 Haziran'da Polonya, 8 Haziran'da İran ve 9 Haziran'da Almanya ile karşılaşacak. Milletler Ligi'nin son ayağı müsabakaları için de 15 Haziran'da Slovenya'nın Ljubljana şehrine gidecek olan ay-yıldızlılar, 18 Haziran'da Bulgaristan, 20 Haziran'da Arjantin, 21 Haziran'da Sırbistan ve 23 Haziran'da İtalya ile karşılaşarak Milletler Ligi grup etabı müsabakalarını tamamlayacak.
Milletler Ligi Finalleri, 27-30 Haziran tarihlerinde Polonya'nın Lodz şehrinde oynanacak. Milletler Ligi müsabakalarının sonuçlarının neticesinde en yüksek FIVB sıralama puanını alan 4 ülke 2024 Paris Olimpiyatları'na katılma hakkı elde edecek.
Filenin Efeleri, ayrıca 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri için de 24-25 Ağustos tarihlerinde deplasmanda Danimarka, 29 Ağustos'ta Ankara'da Macaristan müsabakalarını oynayacak. Bu müsabakaların rövanşları 2025 yılında oynanacak.
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın söz konusu müsabakalar için açıklanan oyuncu kadrosu şöyle:
Pasörler: Arslan Ekşi, Murat Yenipazar, Arda Bostan
Smaçörler: Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Burutay Subaşı, Efe Bayram
Orta Oyuncular: Vahit Emre Savaş, Mert Matiç, Faik Samet Güneş, Bedirhan Bülbül
Pasör Çaprazları: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz
Liberolar: Volkan Döne, Berkay Bayraktar
Millilerin idari ve teknik kadrosunda ise şu isimler yer alacak:
Semih Oktay - Erkek Milli Takımlar Koordinatörü
Orkun Özel - A Erkek Milli Takım Menajeri
Cedric Enard - Başantrenör
Umut Çakır - Yardımcı Antrenör
Mert Karatop - Yardımcı Antrenör
Alexandre Leal Goulart Nunes - Yardımcı Antrenör
Gael Querin - Kondisyoner
Ali Rıza Metin - İstatistik Antrenörü
Sedat Şanlı - İstatistik Antrenörü
Burak Yılmaz - Fizyoterapist
Bilal Aslan - Fizyoterapist
Aykut Yılmaz - Masör - İSTANBUL