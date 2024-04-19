A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2024 Faaliyet Programı ve Kadrosu Açıklandı

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2024 yılı faaliyet programı ve söz konusu müsabakalarda yer alacak kadrosu açıklandı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı ilk olarak 28 Nisan'da Ankara'da kampa girecek. Filenin Efeleri, 10-14 Mayıs tarihlerinde ise İtalya Milli Takımı'nın davetlisi olarak İtalya'nın Cavalese kentine giderek bir turnuvaya katılacak.

Milliler, İtalya kampının ardından 18 Mayıs'ta Milletler Ligi (VNL) 1. ayağı karşılaşmaları için Antalya'ya gidecek. A Milli Erkek Voleybol Takımı burada 21 Mayıs'ta Kanada, 23 Mayıs'ta Hollanda, 25 Mayıs'ta Fransa ve 26 Mayıs'ta ABD ile karşılaşacak.

1 Haziran'da Japonya'nın Fukuoka şehrine gidecek olan Milliler, VNL 2. ayağı müsabakalarında 5 Haziran'da Slovenya, 6 Haziran'da Polonya, 8 Haziran'da İran ve 9 Haziran'da Almanya ile karşılaşacak. Milletler Ligi'nin son ayağı müsabakaları için de 15 Haziran'da Slovenya'nın Ljubljana şehrine gidecek olan ay-yıldızlılar, 18 Haziran'da Bulgaristan, 20 Haziran'da Arjantin, 21 Haziran'da Sırbistan ve 23 Haziran'da İtalya ile karşılaşarak Milletler Ligi grup etabı müsabakalarını tamamlayacak.

Milletler Ligi Finalleri, 27-30 Haziran tarihlerinde Polonya'nın Lodz şehrinde oynanacak. Milletler Ligi müsabakalarının sonuçlarının neticesinde en yüksek FIVB sıralama puanını alan 4 ülke 2024 Paris Olimpiyatları'na katılma hakkı elde edecek.

Filenin Efeleri, ayrıca 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri için de 24-25 Ağustos tarihlerinde deplasmanda Danimarka, 29 Ağustos'ta Ankara'da Macaristan müsabakalarını oynayacak. Bu müsabakaların rövanşları 2025 yılında oynanacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın söz konusu müsabakalar için açıklanan oyuncu kadrosu şöyle:

Pasörler: Arslan Ekşi, Murat Yenipazar, Arda Bostan

Smaçörler: Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Burutay Subaşı, Efe Bayram

Orta Oyuncular: Vahit Emre Savaş, Mert Matiç, Faik Samet Güneş, Bedirhan Bülbül

Pasör Çaprazları: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz

Liberolar: Volkan Döne, Berkay Bayraktar

Millilerin idari ve teknik kadrosunda ise şu isimler yer alacak:

Semih Oktay - Erkek Milli Takımlar Koordinatörü

Orkun Özel - A Erkek Milli Takım Menajeri

Cedric Enard - Başantrenör

Umut Çakır - Yardımcı Antrenör

Mert Karatop - Yardımcı Antrenör

Alexandre Leal Goulart Nunes - Yardımcı Antrenör

Gael Querin - Kondisyoner

Ali Rıza Metin - İstatistik Antrenörü

Sedat Şanlı - İstatistik Antrenörü

Burak Yılmaz - Fizyoterapist

Bilal Aslan - Fizyoterapist

Aykut Yılmaz - Masör - İSTANBUL