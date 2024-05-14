2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi Antalya'da başladı

2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi heyecanı Antalya'da başladı.

Antalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen ilk ayak karşılaşmalarında Türkiye, Bulgaristan, Polonya, Almanya, Japonya, Hollanda, İtalya ve Fransa takımları yer alıyor. Turnuvanın ilk gününde Hollanda, Bulgaristan'ı 3-0'lık skorla yenerken, Polonya da İtalya'yı set vermeden mağlup etti.

Filenin sultanları yarın saat 20.00'de Japonya ile karşılaşacak. Saat 17.00'de ise Fransa - Almanya maçı oynanacak. - İSTANBUL